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Анджелина Джоли вместе с детьми готовится к поездке в Эфиопию. Путешествие приурочено к 12-летию удочерения Захары Джоли-Питт.

«Анджелина планирует поездку в следующем месяце, чтобы отметить важный для нее и Захары день. Для Энджи все было важно, чтобы усыновленные дети знали о своей родине, о ее прошлом. По этой причине они и отправятся в Эфиопию. Дети очень рады этой поездке, потому что обожают путешествовать», — сказал источник.

Во время пребывания в этой африканской стране актриса с детьми планирует увидеться с биологической матерью Захары, Ментеваб Давит Лебисо.

Это было трудным решением для Анджелины Джоли, так как мать Захары устроила серьезный шум в британской прессе, публично обратившись к знаменитости с просьбой устроить ей встречу с дочерью. Теперь Джоли, по словам инсайдера, боится, что Захара, познакомившись со своей настоящей мамой (девочку удочерили, когда ей было всего полгода), захочет остаться с ней.

«Энджи сильно переживает, потому что еще одной потери — после расставания с мужем — она не вынесет», — отметил источник.

Источник: LifeStyle