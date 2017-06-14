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фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак вместе с мужем и полугодовалым сыном Платоном находится в Сочи, где проходит 28-й кинофестиваль «Кинотавр». Супруги активно посещают вечеринки и мероприятия в рамках киносмотра. Но, судя по последнему снимку в Instagram телеведущей, не забывают и об отдыхе на берегу Черного моря.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 13, 2017 at 11:40pm PDT

На странице Ксении появилось ее фото на шезлонге. На руках у молодой мамы отдыхает маленький Платон. «Платон Максимович хоть уже и бывалый путешественник, но первое море и обмывание ножек все-таки в России, в Сочи да еще и в отеле с ласковым названием „Родина“ :))) В нашем любимом отеле Родина, единственном здесь, где есть свой, приватный тихий пляж», — таким комментарием сопроводила трогательный кадр телеведущая (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

За несколько часов публикация набрала рекордное количество лайков. Восторженные подписчики Собчак засыпали ее благодарностями за семейный снимок и отметили, что, несмотря на насыщенный рабочий график, она виртуозно справляется с материнскими хлопотами. «Сладкие ножки», «Какой же бутуз. Сразу видно папин сын», «Ксения вы большая молодец, что везде успеваете, но малыш у вас всегда приоритете! Так держать», — написали фанаты (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 13, 2017 at 6:44am PDT

Напомним, Ксения и Максим стали родителями первого общего ребенка 18 ноября прошлого года. Они долгое время не раскрывали имени наследника и еще дольше не показывали его фотографии. Но спустя полгода после появления Платона на свет звездные родители начали время от времени делиться снимками малыша. Правда, на них, по-прежнему, не видно лица ребенка.

фото: Starface

Источник: COSMO