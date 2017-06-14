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Поклонники Бейонсе ликуют: согласно распространившейся информации, певица, наконец-то, родила своих близнецов. Первым об этом сообщило интернет-издание hollywoodlife.com.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 21, 2017 at 3:35pm PDT

По сведениям информатора издания, 35-летняя певица произвела на свет детей еще вчера. Бейонсе видели в родильном отделении госпиталя в Лос-Анджелесе, где она до этого не появлялась ни разу.

Причем, ее приезд туда вряд ли мог быть связан с очередной консультацией по поводу беременности: на протяжении 9 месяцев Бейонсе регулярно посещала своего доктора, который работает в совсем другом медицинском учреждении.

Мало того, нашлись свидетели, утверждающие, что они видели вчера в той же клинике еще и телохранителей звезды, которые заносили в больницу два автокресла для самых маленьких.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 9, 2017 at 3:54pm PDT

А другому изданию — NY Daily News — удалось подтвердить информацию о состоявшихся родах у одного из друзей певицы. Более того, источник издания утверждает, что Бейонсе стала счастливаой мамой девочки и мальчика.

Напомним, о том, что певица снова станет мамой, ее супруг Джей Зи сообщил в феврале этого года. Он заявил тогда: "Мы счастливы поделиться с вами замечательной новостью. В нашей семье появятся еще сразу два ребенка!"

Кроме близнецов, у Бейонсе и ее супруга Джей Зи, которые сыграли свадьбу в 2008-м, есть еще пятилетняя дочка Блю Айви. Между прочим, она, по плану ее родителей, должна была присутствовать при родах.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 30, 2017 at 7:22pm PDT

Хотя певица и ее муж пока что не подтвердили новость о рождении близнецов, возможно, они сделают это позднее. Ведь когда в 2012-м появилась на свет Блю Айви, они сделали официальное заявление об этом только два дня спустя.

Источник: МинПром