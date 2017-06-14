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Ежегодно рейтинг Forbes пополняется новыми людьми и этот год не исключение. Лидером списка стал американский рэпер Шон Комбс, более известен как P.Diddy. За год он смог приумножить свой капитал на 130 млн долларов США.

Второе место занимает певица Бейонсе, которая в этом году заработала на своих концертах Formation World Tour в поддержку нового альбома Lemonade около 105 млн долларов США.

На третьем месте рейтинга разместилась британская писательница Джоан Роулинг. Ее заработок за предыдущий год составляет 95 млн долларов США.

В рейтинг 2017 года также вошли такие селебрити, как рэпер Дрейк, певица Адель, футболист Криштиану Роналду и другие.

Топ-10 самых богатых людей планеты в 2017 году:

1) Рэпер P. Diddy - 130 млн. долларов США

Публикация от Diddy (@diddy) Июн 13 2017 в 7:56 PDT

2) Певица Beyonce - $105 млн

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Май 29 2017 в 11:43 PDT

3) Писательница Джоан Роулинг - $95 млн

4) Музыкант Drake - $ 94 млн

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) Июн 13 2017 в 10:38 PDT

5) Футболист Криштиано Роналду - $93 млн

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 9 2017 в 9:33 PDT

6) Музыкант The Weeknd - $92 млн

Публикация от The Weeknd (@theweeknd) Июн 10 2017 в 1:14 PDT

7) Ведущий Говард Стерн - $90 млн

8) Музыканты из группы Coldplay - $88 млн

9) Писатель Джеймс Паттерсон - $87 млн

10) Спортсмен Леброн Джеймс- $86 млн

Источник: Marie Claire