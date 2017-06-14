Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Ежегодно рейтинг Forbes пополняется новыми людьми и этот год не исключение. Лидером списка стал американский рэпер Шон Комбс, более известен как P.Diddy. За год он смог приумножить свой капитал на 130 млн долларов США.
Второе место занимает певица Бейонсе, которая в этом году заработала на своих концертах Formation World Tour в поддержку нового альбома Lemonade около 105 млн долларов США.
На третьем месте рейтинга разместилась британская писательница Джоан Роулинг. Ее заработок за предыдущий год составляет 95 млн долларов США.
В рейтинг 2017 года также вошли такие селебрити, как рэпер Дрейк, певица Адель, футболист Криштиану Роналду и другие.
Топ-10 самых богатых людей планеты в 2017 году:
1) Рэпер P. Diddy - 130 млн. долларов США
2) Певица Beyonce - $105 млн
3) Писательница Джоан Роулинг - $95 млн
4) Музыкант Drake - $ 94 млн
5) Футболист Криштиано Роналду - $93 млн
6) Музыкант The Weeknd - $92 млн
7) Ведущий Говард Стерн - $90 млн
8) Музыканты из группы Coldplay - $88 млн
9) Писатель Джеймс Паттерсон - $87 млн
10) Спортсмен Леброн Джеймс- $86 млн
Источник: Marie Claire