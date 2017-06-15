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Французская модель и актриса Летиция Каста, которой в мае исполнилось 39 лет, выбрала для торжественного мероприятия Корсику. И это не случайно, ведь это отчасти ее родина, здесь родился ее отец и здесь прошло все детство будущей знаменитой модели.

С 33-летним французским актером Луи Гаррелем она встречалась около двух лет. Свадьбу до последнего момента старались скрывать от общественности. Журналисты узнали о таком событии уже после начала мероприятия. К слову, об отношениях между Кастой и Гаррелем тоже долгое время никто не подозревал.

Свадьба состоялась 10 июня на берегу моря. В числе приглашенных были родственники молодоженов и самые близкие друзья. Количество гостей не превышало 40 человек.

Для обоих молодоженов это первый официальный брак. Гаррель 5 лет прожил в гражданском браке с актрисой Валерией Бруни-Тедески. Пара удочерила ребенка. У Летиции было три серьезных романа, в память о которых у нее осталось трое детей.

фото: скриншот с сайта newsyou.info

Источник: Новости Ю