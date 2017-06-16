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фото: East News

Два года назад не стало певицы Жанны Фриске. Смерть артистки положила начало конфликту между ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и родителями — Владимиром Борисовичем и Ольгой Владимировной.

Родные Жанны не могут поделить ее сына Платона, а также выяснить, кто же снял с ее счета 20 миллионов рублей, собранные «Русфондом».

Дмитрий Шепелев признался, что устал от скандалов. Телеведущий пришел на шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», чтобы расставить все точки над «i» и ответить на вопросы, которые давно волнуют поклонников Фриске. Дмитрий согласился, чтобы его проверили на детекторе лжи. Первым делом Шепелев затронул тему пропавших миллионов. По решению суда деньги должны вернуть наследники певицы — родители и сын.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 10 2016 в 6:11 PST

Телеведущий предъявил выписки со счетов «Росбанка», где хранились пожертвования, а также личные средства Жанны. Дмитрий заявил, что те самые пропавшие деньги сняла мама артистки. «Это письменное подтверждение, которое использовалось в суде, подтверждение тому, что все средства за 10 дней до смерти сняла ее мать», — заявил Дмитрий.

Телеведущий добавил, что родители Жанны сняли все деньги и с личных счетов дочери: «У меня в голове не укладывается, как видя умирающую дочь, можно идти в банк и думать о деньгах. Вот этого я не понимаю».

Шепелева также спросили о загородном доме, который был куплен в то время, когда Фриске болела. Ходили слухи, что телеведущий купил особняк на деньги певицы. Дмитрий заявил, что дом они с супругой купила на двоих. «Половина дома и половина земли принадлежит мне. Покупку совершили совместно. Ремонт был выполнен на мои деньги», — пояснил Шепелев.

Дмитрий уверяет, что не запрещает сыну видеться с бабушкой и дедушкой. По словам Шепелева, он часто рассказывает Платону о маме: «У Платона пришло время бесконечных „почему“. Я отвечаю на эти вопросы по 1000 раз в день… Я говорю с ним напрямую. Он знает обо всем: он знает мамин голос, знает, как выглядит мама. Кстати, он был в нашем доме и спрашивает: „Когда мы будем жить в нашем доме?“».

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 18 2016 в 1:37 PST

Многих интересовало, действительно ли Дмитрий любил Жанну и жалеет ли он о том, что в день смерти певицы был не рядом с ней. Шепелев ответил, что до сих пор корит себя, что тогда был вдали от любимой — вместе с Платоном они уехали на море. «Я люблю ее и сегодня», — заключил Шепелев.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Окт 8 2016 в 2:35 PDT

Источник: SunDayNews