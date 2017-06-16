Woman |

фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак уже давно не выпускала новых видео. Последний клип певица презентовала в феврале, тогда звезда представила видео на песню «Сопрано», которую она исполнила дуэтом с рэпером Мотом. Наконец-то поклонники дождались новую работу артистки. 16 июня вышел клип «Ты еще любишь».

Певица призналась, что работать над новым сексуальным образом было волнительно и интересно. Ани поблагодарила за сотрудничество режиссера Алана Бадоева, который уже снимал ранее несколько клипов артистки.

фото: instagram.com/anilorak

«С огромной радостью хочу поделиться с вами нашей новой работой. Долгожданное видео на песню #тыещелюбишь. Было очень волнительно и невероятно интересно работать над новым образом, предложенным гениальным @alanbadoev. Такая женская история, столько силы и нежности, достоинства и стиля. Спасибо моей любимой команде», — написала Лорак в Instagram (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Источник: COSMO