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Близкие голливудского актера Оуэна Уилсона переживают, что смерть любимого отца артиста, которая стала большим ударом для него, снова вгонит знаменитость в депрессию, как это уже когда-то было.

Более того, Оуэн находится сейчас в столь подавленном состоянии, что друзья и родственники реально переживают, как бы он не свел счеты с жизнью.

"Оуэн раздавлен смертью отца. Он был для него целым миром, лучшим другом и поддержкой. Лишившись самого близкого человека на планете, Оуэн впал в жуткую депрессию", — рассказал инсайдер.

Роберт Уилсон, известный американский телепродюсер, отец Оуэна и двух его братьев Люка и Эндрю, умер 5 мая в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. "Для меня и моих братьев он был самым большим вдохновением. Я реально верю в то, что его душа теперь всегда со мной", — сказал Оуэн на похоронах отца.

Напомним, что известный актер уже предпринимал попытки самоубийства. Так, в 2007 году он решил свести счеты с жизнью, наглотавшись таблеток и изрезав себе запястья. Причиной суицида стал разрыв с возлюбленной и коллегой Кейт Хадсон. "Теперь нам всем за ним надо пристально наблюдать", — сказал приятель Оуэна.

Источник: Сегодня