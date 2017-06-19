Гоша Куценко показал новорожденную дочь
Woman | 19 июня 2017 года, 16:32
50-летний актер Гоша Куценко поделился с поклонниками фотографией новорожденной дочери Светланы. Снимок был сделан в роддоме. В кадре Куценко с радостной улыбкой держит малышку на руках. Поклонники Гоши пришли в восторг от снимка.
Напомним, что артист стал третий раз отцом в начале июня. Его супруга, 37-летняя Ирина Скриниченко, родила ему дочь. К слову, о беременности Ирины стало известно совсем недавно.
фото: WomanElle
Отметим, что у Куценко также есть взрослая дочь Полина от брака с Марией Порошиной и младшая Евгения от Ирины Скриниченко.
Источник: WomanElle