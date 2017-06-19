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фото: instagram.com/goshakutsenko/

50-летний актер Гоша Куценко поделился с поклонниками фотографией новорожденной дочери Светланы. Снимок был сделан в роддоме. В кадре Куценко с радостной улыбкой держит малышку на руках. Поклонники Гоши пришли в восторг от снимка.

Напомним, что артист стал третий раз отцом в начале июня. Его супруга, 37-летняя Ирина Скриниченко, родила ему дочь. К слову, о беременности Ирины стало известно совсем недавно.

фото: WomanElle

Отметим, что у Куценко также есть взрослая дочь Полина от брака с Марией Порошиной и младшая Евгения от Ирины Скриниченко.

Источник: WomanElle