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фото: https://www.instagram.com/buzova86

Последние пару недель оказались непростыми для Ольги Бузовой. Артистке не удалось заполучить премию Муз-ТВ (номинация «Прорыв года»), ее мастер-классы в нескольких городах под угрозой отмены из-за низких продаж билетов. Чтобы приободриться, Ольга решила устроить себе своеобразную перезагрузку. И не где-нибудь, а в Монако.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 18 2017 в 12:36 PDT

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 18 2017 в 7:49 PDT

В Монако звезда отправилась на частном самолете, поразвлеклась в ночных клубах, позагорала на пляже. «Я остаюсь...настоящей... Я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть и этот мир весь тянется ко мне...», - пишет Бузова в соцсетях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 17 2017 в 4:53 PDT

Тем временем, появились слухи о том, что Бузовой заинтересовалась Яна Рудковская. И якобы Яна всерьез подумывает о продюсировании девушки после совместной работы над клипом группы «Градусы» Рудковская действительно пишет в Insta, что считает Бузову «очень хорошей девочкой».

Источник: Рамблер/Новости