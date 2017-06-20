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фото: скриншот с сайта www.starslife.ru

Известный голливудский актер и режиссер Шон Пенн пришел в неистовство и напал на бойфренда своей дочери Дилан Джимми Джанопулоса.

Что именно так взбесило 56-летнюю знаменитость, которая славится крутым нравом, пока неизвестно, но ставшую свидетельницей неприятной сцены Робин Райт они довели до слез.

Источники сообщают, что трое наслаждались ужином во французском кафе Le Gamin в Бруклине, Нью-Йорк, после чего вышли подышать свежим воздухом. Внезапно Шон начал кричать, что-то доказывая Джимми, а его бывшая жена от потрясения расплакалась. Пенн показывал что-то на своем телефоне, Джанопулос, казалось, оправдывался, а лицо знаменитости становилось все пунцовей и пунцовей.

«Как только Робин расплакалась, Шон перестал кричать, взял её за руку и обнял. Внезапно все трое успокоились» — сказал очевидец. Напомним, что Робин была замужем за Пенном с 1996 по 2010 годы. Помимо 26-летней Дилан у них есть ещё и 23-летний сын Хоппер.

Источник: НОВОСТИЮinfo