Селена Гомес не нравится окружению своего возлюбленного
Американская певица Селена Гомес и её новый бойфренд The Weeknd никак не могут примириться со своим окружением. Так, издание RadarOnline сообщает, что друзьям канадского исполнителя не нравится его новая пассия.
Они считают, что Селена полностью забрала время их приятеля, а также влияет на его занятие музыкой. The Weeknd с головой ушёл в отношения, и его подготовка к турне стала вялотекущей. Это не нравится не только друзьям, но и команде певца. В то же время Селена не намерена оставлять возлюбленного ни на день. Девушка уже заявила, что готова сделать паузу в карьере, чтобы сопровождать своего молодого человека в турне.
Напомним, что с самого начала их отношений, родственники Гомес были не в восторге от выбора Селены. Если верить инсайдерам, ещё осенью прошлого года певица лечилась в специализированной клинике не от последствий волчанки, а от наркотической зависимости. The Weeknd не скрывает, что у него очень насыщенное наркотиками прошлое, и родственники Гомес имеют право на свои большие опасения, что с таким бойфрендом Селена может просто сорваться. Мать девушки умоляла её бросить певца, но Гомес просто прекратила общаться и с ней, и со всеми, кто лишь намекает ей на расставание с The Weeknd.
Источник: 24news.com.ua