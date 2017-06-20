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Американская певица Селена Гомес и её новый бойфренд The Weeknd никак не могут примириться со своим окружением. Так, издание RadarOnline сообщает, что друзьям канадского исполнителя не нравится его новая пассия.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on May 1, 2017 at 8:32pm PDT

Они считают, что Селена полностью забрала время их приятеля, а также влияет на его занятие музыкой. The Weeknd с головой ушёл в отношения, и его подготовка к турне стала вялотекущей. Это не нравится не только друзьям, но и команде певца. В то же время Селена не намерена оставлять возлюбленного ни на день. Девушка уже заявила, что готова сделать паузу в карьере, чтобы сопровождать своего молодого человека в турне.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Apr 15, 2017 at 6:04pm PDT

Напомним, что с самого начала их отношений, родственники Гомес были не в восторге от выбора Селены. Если верить инсайдерам, ещё осенью прошлого года певица лечилась в специализированной клинике не от последствий волчанки, а от наркотической зависимости. The Weeknd не скрывает, что у него очень насыщенное наркотиками прошлое, и родственники Гомес имеют право на свои большие опасения, что с таким бойфрендом Селена может просто сорваться. Мать девушки умоляла её бросить певца, но Гомес просто прекратила общаться и с ней, и со всеми, кто лишь намекает ей на расставание с The Weeknd.

Источник: 24news.com.ua