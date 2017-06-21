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фото: instagram.com/ithurman

Несмотря на то, что Ума Турман активный пользователь социальных сетей, она довольно редко публикует на личной странице в Instagram снимки с детьми. Вероятно, как и многие голливудские звезды, актриса не хочет делать своих детей знаменитыми с самого детства, и оберегает от публичности. Тем не менее, порой на ее странице все же можно увидеть семейные фото.

Так, в честь минувшего Дня отца Турман поделилась с поклонниками трогательным кадром, на котором она позирует со своим папой и детьми.

"Роберт Турман со мной и тремя внуками. Мы все благодарны за такого отца", - прокомментировала снимок Ума Турман.

Источник: Viva!