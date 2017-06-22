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Стало известно, что знаменитая пара Ким Кардашьян и Канье Уэст решили обратиться к суррогатной матери, чтобы та выносила их ребенка вместо Ким. Так как Кардашьян при всем желании не сможет больше выносить плод.

Разговоры о суррогатном материнстве в семье Кардашьян велись уже давно. Пара все время постит в своих социальных сетях трогательные фото с детьми, с надписями, что родительство – это лучшее в их жизни и они мечтают стать родителями еще не один раз.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 16, 2017 at 4:47pm PDT

Как сообщают инсайдеры из близкого круга звезд, Ким и Канье уже подыскали соответствующую кандидатуру для суррогатного материнства. Другие источники идут еще дальше и говорят, что пара уже успела нанять себе суррогатную мать, и даже рассказывают о размерах гонорара счастливицы. За то, что женщина подарит звездной семье счастье, она получит 45 тысяч долларов в ежемесячных выплатах. Агентство же, которое занимается организацией процесса, получит 68 тысяч 850 долларов.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 6, 2017 at 4:30pm PDT

Но самое интересное не это. Оказывается, в контракте суррогатной мамы есть очень интригующий пункт. Если она родит двойню, а лучше тройню, то получит премию в 5 тысяч долларов.

Источник: Лиза