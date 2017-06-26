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В конце июня, в самый разгар выпускных вечеров, знаменитости вспоминают и свои школьные годы. Воспоминаниями о юных годах решила поделиться и Ляйсан Утяшева.

В Instagram спортсменка опубликовала фото, сделанное во время ее учебы в 11 классе. К сожалению, Ляйсан не смогла попасть на собственный выпускной из-за активно развивающейся спортивной карьеры.

Публикация от Ляйсан Утяшева/Liasan (@liasanutiasheva) Июн 24 2017 в 2:54 PDT

«На выпускном меня не было, совпало с этапом 'Кубка Мира» во Франции (как сейчас помню, море слез и медаль). Но мне рассказывали, что выпускной — мероприятие! Выпускникам желаю красивого праздника и интересной взрослой жизни!" - поделилась она (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Источник: COSMOPOLITAN