25 июня 2009 года ушел из жизни один из самых популярных певцов современности Майкл Джексон. Время в этом случае не стало лекарем для его близких людей – дети звезды до сих пор избегают давать интервью об отце, стараясь всячески избегать этой болезненной темы в разговоре.

Однако в годовщину трагических событий Пэрис, дочь артиста от его второй жены Дебби Роу, решила откровенно признаться в своих чувствах к знаменитому отцу. Для этого она опубликовала совместное фото с ним и написала трогательное признание.

my angel, my king, my universe. 8 years without you feels like a lifetime. Публикация от Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) Июн 25 2017 в 9:38 PDT

"Мой ангел, мой король, моя вселенная. Эти 8 лет без тебя словно целая жизнь (my angel, my king, my universe. 8 years without you feels like a lifetime.)", - подписала снимок в своем Instagram-блоге Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон, закрыв при этом возможность оставлять комментарии всем остальным.

Всего за несколько часов этот пост набрал больше 170 тысяч лайков от всех подписчиков, разделяющих горечь утраты звездного семейства.

