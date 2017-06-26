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Голливудская актриса Памела Андерсон поражает не только изменениями во внешности, но и в личной жизни. У знаменитости появился молодой бойфренд.

Защитник футбольного клуба "Севилья" и сборной Франции Адиль Рами младше "спасательницы Малибу" на 18 лет. Парочку подловили за ужином в ресторане "La Maison" в Ницце.

Публикация от Adil Rami (@adilrami) Июн 2 2017 в 9:16 PDT

Публикация от Adil Rami (@adilrami) Апр 26 2017 в 1:01 PDT

Они проводили время с друзьями и гуляли по городу, сообщает Voici. Напомним, что три года назад Памела Андерсон развелась со своим третьим мужем, после чего актрисе приписывали множество романов.

Источник: ТСН