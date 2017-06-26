Памела Андерсон закрутила роман с молодым футболистом
Woman | 26 июня 2017 года, 17:43
Голливудская актриса Памела Андерсон поражает не только изменениями во внешности, но и в личной жизни. У знаменитости появился молодой бойфренд.
Защитник футбольного клуба "Севилья" и сборной Франции Адиль Рами младше "спасательницы Малибу" на 18 лет. Парочку подловили за ужином в ресторане "La Maison" в Ницце.
Они проводили время с друзьями и гуляли по городу, сообщает Voici. Напомним, что три года назад Памела Андерсон развелась со своим третьим мужем, после чего актрисе приписывали множество романов.
Источник: ТСН