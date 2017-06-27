Woman |

Легенда кино Катрин Денев в свои 73 выглядит великолепно, доказательство тому — новая рекламная кампания Louis Vuitton, в которой главная роль досталась французской актрисе.

Об этом свидетельствует снимок, который в своем Instagram опубликовал креативный директор женской линии бренда Николя Гескьер. В фотосессии Денев появляется в сопровождении Кевина Мишеля, молодого актера, дебютировавшего в драме “Божественные” (Divines) в 2016 году. Фотографом стал Брюс Вебер, который, нужно заметить, довольно часто сотрудничает с французским модным Домом.

фото: https://www.instagram.com/nicolasghesquiere/

Правда, пока не совсем понятно какую именно линейку будет представлять пара, однако, учитывая, что Денев не первый раз становится амбассадором линейки аксессуаров французской марки, можно предположить, что в скором времени мы увидим Катрин уже не только в объятиях Мишеля, но и с сумкой из новой коллекции Louis Vuitton.

Источник: HDFashion