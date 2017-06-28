Упругий живот Дженнифер Лопес набрал полтора миллиона лайков
Woman | 28 июня 2017 года, 23:52
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором продемонстрировала пресс. В комментариях к кадру знаменитость заверила пользователей, что не использовала фотошоп для создания видимости рельефа.
Селфи, на котором 47-летняя Лопес обнажила живот, набрало более 1,5 миллиона лайков в соцсети. В комментариях к снимку некоторые пользователи высказали сомнение в том, что спортивная форма певицы настоящая. «Это просто пятно на зеркале, никакого фотошопа», — ответила на нападки певица.
Всего за обновлениями Лопес в соцсети Instagram следят более 67 миллионов пользователей.
Источник: Lenta.ru