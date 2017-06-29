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Некоторые знаменитости с охотой поддерживают ажиотаж вокруг своей персоны: говорят, значит, не забывают. Однако Брэд Питт настолько устал от шумихи вокруг себя, что в последнее время начал пресекать любые слухи на корню.

Так случилось и со слухами о его предполагаемых романах с актрисой Сиенной Миллер и супермоделью Эль Макферсон.

Источник, вхожий в круг общения Брэда, сообщил журналу People, что актер не состоит в отношениях ни с одной, ни с другой девушкой.

«Когда у Брэда, по сообщениям прессы, якобы было свидание с Эль, его даже не было в стране», — рассказал источник, отметив, что и с Сиенной Миллер у Питта нет романа, а на фестиваль Glastonbury они оба приехали только ради их общего друга — Брэдли Купера.

Они, оказываются, просто были частью общей компании, объединял которую Брэдли Купер.

Источник: LifeStyle