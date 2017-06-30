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Маркус Рива продолжает покорять сердца. И теперь на очереди - новый клип на летний трек «Южные ветра».

Вишенкой на торте стало участие в съемках телеведущей Яны Шуйгинов, которой пришлось спрыгнуть с вышки, не выдержав напористости латвийского исполнителя. К счастью, прилетела дама в бассейн. Наполненный водой, безусловно. А, может быть, это слезы поклонниц Маркуса Ривы. Шоу-бизнес - штука жестокая, суровая, как челябинский парень.

По задумке режиссера Тараса Голубкова и продюсера съемки видео Катерины Малой, исполнитель в новом клипе предстанет зрителю в образе инструктора по плаванию. У Маркуса и все данные имеются - красота, рост, пресс, загар. Тут не просто инструктор - мечта! А сам герой настолько идеален, что живым женщинам предпочитает плакатный образ. И все грезит, грезит, пока нимфа не сходит с картинки аккурат в бассейн певца-инструктора-тренера.

Новый трек «Южные ветра» полностью пропитан летом, хорошим настроением и сексуальностью. Тем более, что авторами музыки и текста новой песни стали Артур Полховский и Денис Давыдов, создатели хита «Красива сильно», который принес Маркусу популярность.