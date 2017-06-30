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фото: instagram.com/ververa

Лишь недавно Вера Брежнева написала о том, что улетает в Лос-Анджелес, а сегодня стало известно, что певица уже отдыхает во Франции. И последние фотографии в микроблоге звезды, судя по всему, были сделаны уже в европейской стране. Кстати, после отдыха в Испании, где певица была с дочками и сестрами, Вера проводит вторую часть отпуска вместе со своим мужем Константином Меладзе.

Во Францию отправился отдыхать и брат Константина Валерий. Правда, младший из братьев Меладзе отдыхает не в компании жены Альбины Джанабаевой, а вместе со своими дочками от первого брака Ингой и Софико.

Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) Июн 28 2017 в 11:37 PDT

Судя по записи в микроблоге Инги, пути звездных семейств во Франции пересеклись случайно. Именно Инга опубликовала семейный снимок, на котором она запечатлена в окружении своих родственников: сестры Софико, отца Валерия Меладзе, дяди Константина Меладзе и тети Веры Брежневой. Все семейство выглядит очень счастливым.

Напомним, в начале этого года Инга вышла замуж за своего бойфренда Нори Вергиза. Скромная гражданская церемония состоялась в Кембридже. Но летом молодые планируют организовать пышную свадьбу, подготовка к которой идет полным ходом.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июн 28 2017 в 11:46 PDT

Источник: Storinka