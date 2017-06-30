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36-летняя Пэрис Хилтон заявила о предстоящей свадьбе с давним другом, 32-летним Крисом Зилком. Зилк прославился благодаря ролям в сериалах «Город хищниц» и «Ханна Монтана».

Пара начала встречаться в начале этого года. Поклонники знаменитости узнали об отношениях через социальные сети, где Пэрис призналась Крису в любви, опубликовав на День святого Валентина нежное признание: «Так приятно, когда на тебя смотрят, словно ты волшебное создание. Жизнь! Любовь! Сияние!» — так подписала совместное фото с бойфрендом Пэрис.

А вчера источник из окружения пары сообщил, что Зилк сделал предложение, и Пэрис ответила на него согласием.

«Они обожают друг друга. В их отношениях царят полное взаимопонимание и гармония. И они не сомневаются, что хотят прожить остаток жизни рядом друг с другом. Сейчас Пэрис готовится к празднованию помолвки. Она уже посетила несколько ювелирных магазинов в поисках помолвочного и обручального колец», — рассказал инсайдер.

Поклонники Хилтон предполагают, что ее свадьба станет событием года, ведь светская львица любит заявить о себе и, скорее всего, устроит роскошное торжество. Фанаты уверены, что и платье Пэрис будет запоминающимся и непременно дорогим.

Источник: КОММЕНТАРИИ