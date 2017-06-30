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Вызвать волну подобных догадок о своем "интересном положении" Риз Уизерспун удалось благодаря образу, который она примерила для своей последней фотосессии в Лос-Анджелесе.

На съемочной площадке звезда появилась в черном купальнике и шубе, под которой пыталась спрятать свой заметно округлившийся животик. Учитывая, что у Риз от природы и образа жизни очень стройное телосложение, вывод напрашивается только один.

Судя по всему, сама Риз пока не готова сообщить о своей четвертой беременности. Но скорее всего, после этих снимков это случится в самое ближайшее время.

Напомним, что сейчас Уизерспун вместе со своим нынешним мужем Джимом Тотом воспитывает 4-летнего сына Таннесси. Также в семье актрисы подрастает двое детей от первого брака с актером Райаном Филлиппом – 18-летняя дочь Ава и 13-летний сын Дикон.

фото: https://www.instagram.com/reesewitherspoon

Источник: Единственная