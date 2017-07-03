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Чем дольше звездная пара находится в Юрмале, тем более симпатичными они кажутся даже хейтерам. Ну, правда, разве можно не посмеяться над домашней самодеятельностью Максима Галкина?

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 30, 2017 at 9:36am PDT

Или не улыбнуться тому, как Гарри Галкин делает прическу своему "комичному" папе?

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 27, 2017 at 11:02am PDT

Но и Алле Пугачевой чувства юмора не занимать. С хештегом #дамысдюн Примадонна и Лайма Вайкуле опубликовали поздравление к Лиго

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 23, 2017 at 11:10am PDT

У всех дожди, а у Аллы Пугачевой свое лето. Возможно, сам Путин разгоняет над ней балтийские тучи! И да, фигура у Аллы Борисовны - обзавидоваться, обнять свои бока и плакать.

A post shared by Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) on Jun 15, 2017 at 2:55am PDT

Над юрмальской погодой подшучивает не только Галкин, но и Игорь Николаев, который тоже сейчас в Латвии

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Jul 1, 2017 at 3:02am PDT

Но это не мешает ему отлично проводить врем в компании Аллы Пугачевой на концерте Дениса Мацуева

A post shared by Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) on Jul 1, 2017 at 4:52pm PDT

А Мацуеву что? Над ним всегда ясное небо!

A post shared by Денис Мацуев (@matsuevdenis) on Jul 2, 2017 at 7:49am PDT

Как и над четой Виторганов, которые выгуливают звездного гостя - режиссера Всеволода Шиловского

A post shared by Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) on Jul 2, 2017 at 5:16pm PDT

А Лайма Вайкуле побывала на неформальной встрече с нашим президентом Раймондом Вейонисом. Им тоже, к слову, повезло с погодой. Ну или фотограф - мастер фотошопа!