Поп-Юрмала: кто из российских звезд и как отдыхает на нашем взморье
Чем дольше звездная пара находится в Юрмале, тем более симпатичными они кажутся даже хейтерам. Ну, правда, разве можно не посмеяться над домашней самодеятельностью Максима Галкина?
Или не улыбнуться тому, как Гарри Галкин делает прическу своему "комичному" папе?
Но и Алле Пугачевой чувства юмора не занимать. С хештегом #дамысдюн Примадонна и Лайма Вайкуле опубликовали поздравление к Лиго
У всех дожди, а у Аллы Пугачевой свое лето. Возможно, сам Путин разгоняет над ней балтийские тучи! И да, фигура у Аллы Борисовны - обзавидоваться, обнять свои бока и плакать.
Над юрмальской погодой подшучивает не только Галкин, но и Игорь Николаев, который тоже сейчас в Латвии
Но это не мешает ему отлично проводить врем в компании Аллы Пугачевой на концерте Дениса Мацуева
А Мацуеву что? Над ним всегда ясное небо!
Как и над четой Виторганов, которые выгуливают звездного гостя - режиссера Всеволода Шиловского
А Лайма Вайкуле побывала на неформальной встрече с нашим президентом Раймондом Вейонисом. Им тоже, к слову, повезло с погодой. Ну или фотограф - мастер фотошопа!