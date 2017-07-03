Врачи запретили Адель петь
Woman | 3 июля 2017 года, 16:43
Британской певице Адель запретили петь. У 29-летней звезды серьезные проблемы с голосовыми связками. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Адель пришлось отменить два последних концерта, которые должны были пройти в Лондоне в рамках ее музыкального тура, поскольку во время выступлений повредила связки, и врачи запретили ей петь. "Я боролась со своим голосом последние два вечера. Мне приходилось выкладываться намного больше, чем обычно", - призналась звезда.
"Один из самых задаваемых вопросов в моей жизни: чем ты вдохновляешься? Жизнью! Я ее живу. Хожу, езжу на фестивали, глотаю пыль, кричу, прыгаю, джемлю, молчу, но самое главное люблю", - сказала она.
Источник: Styler