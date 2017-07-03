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Британской певице Адель запретили петь. У 29-летней звезды серьезные проблемы с голосовыми связками. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Публикация от Adele (@adele) Июн 30 2017 в 4:40 PDT

Адель пришлось отменить два последних концерта, которые должны были пройти в Лондоне в рамках ее музыкального тура, поскольку во время выступлений повредила связки, и врачи запретили ей петь. "Я боролась со своим голосом последние два вечера. Мне приходилось выкладываться намного больше, чем обычно", - призналась звезда.

"Один из самых задаваемых вопросов в моей жизни: чем ты вдохновляешься? Жизнью! Я ее живу. Хожу, езжу на фестивали, глотаю пыль, кричу, прыгаю, джемлю, молчу, но самое главное люблю", - сказала она.

Публикация от Adele (@adele) Июн 30 2017 в 8:38 PDT

Источник: Styler