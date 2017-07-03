Редкий кадр: Кристина Асмус опубликовала фото дочери
Woman | 3 июля 2017 года, 23:05
Знаменитая актриса Кристина Асмус опубликовала новый снимок своей дочери Насти. На фото девочка измазана красками, из чего можно сделать вывод, что ребенок только что занимался рисованием.
К слову, поклонники известной актрисы и ее супруга шоумена Гарика Харламова уже долгое время пытаются узнать, как же выглядит трехлетняя дочь звездной пары.
На фотографиях дочь Асмус и Харламова всегда запечатлена так, что ее лица не видно. Таким образом родители девочки хотят уберечь ее от недоброжелателей. За три года снимки девочки ни разу не были опубликованы в СМИ, за исключением тех, которые показывают её знаменитые родители.
Источник: вЧасПик