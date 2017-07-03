Woman |

Знаменитая актриса Кристина Асмус опубликовала новый снимок своей дочери Насти. На фото девочка измазана красками, из чего можно сделать вывод, что ребенок только что занимался рисованием.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Июл 3 2017 в 10:52 PDT

К слову, поклонники известной актрисы и ее супруга шоумена Гарика Харламова уже долгое время пытаются узнать, как же выглядит трехлетняя дочь звездной пары.

На фотографиях дочь Асмус и Харламова всегда запечатлена так, что ее лица не видно. Таким образом родители девочки хотят уберечь ее от недоброжелателей. За три года снимки девочки ни разу не были опубликованы в СМИ, за исключением тех, которые показывают её знаменитые родители.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Мар 5 2017 в 11:56 PST

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Май 24 2017 в 9:22 PDT

Источник: вЧасПик