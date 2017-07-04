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фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина продолжает отдыхать в Турции вместе с семьей. В Instagram телеведущая делится яркими фотографиями из путешествия. Внимание поклонников привлек снимок звезды «Дома-2» в сексуальном красном бикини.

A post shared by borodylia (@borodylia) on Jul 2, 2017 at 2:53am PDT

Впервые за долгое время Ксения продемонстрировала фигуру в открытом купальнике. Ранее телеведущая говорила о том, что муж Курбан Омаров не одобряет ее откровенные фото в Сети. Похоже, бизнесмен изменил свое мнение.

A post shared by borodylia (@borodylia) on Jul 4, 2017 at 3:12am PDT

A post shared by borodylia (@borodylia) on Jul 4, 2017 at 4:15am PDT

Поклонники восхищены подтянутой фигурой Бородиной. Многие уверены, что сейчас Ксения стройнее, чем до рождения второй дочери Теоны.

A post shared by borodylia (@borodylia) on Jul 2, 2017 at 10:07am PDT

Кстати, на отдыхе Бородина и Омаров отметили вторую годовщину свадьбы. В честь этого события телеведущая поделилась со своими подписчиками небольшим романтическим роликом, который был смонтирован из редких семейных фотографий пары.

A post shared by borodylia (@borodylia) on Jul 3, 2017 at 12:08am PDT

Источник: COSMOPOLITAN