Ксения Бородина поразила фигурой в бикини
Ксения Бородина продолжает отдыхать в Турции вместе с семьей. В Instagram телеведущая делится яркими фотографиями из путешествия. Внимание поклонников привлек снимок звезды «Дома-2» в сексуальном красном бикини.
Впервые за долгое время Ксения продемонстрировала фигуру в открытом купальнике. Ранее телеведущая говорила о том, что муж Курбан Омаров не одобряет ее откровенные фото в Сети. Похоже, бизнесмен изменил свое мнение.
Поклонники восхищены подтянутой фигурой Бородиной. Многие уверены, что сейчас Ксения стройнее, чем до рождения второй дочери Теоны.
Кстати, на отдыхе Бородина и Омаров отметили вторую годовщину свадьбы. В честь этого события телеведущая поделилась со своими подписчиками небольшим романтическим роликом, который был смонтирован из редких семейных фотографий пары.
Источник: COSMOPOLITAN