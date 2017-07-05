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У голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу – миллионы поклонников, однако соседи, живущие рядом с ней в городке Монтесито, штат Калифорния, ненавидят кинозвезду лютой ненавистью. А всё из-за планов знаменитости построить дом в 14 тысяч квадратных футов и соответствующего шума от грандиозного строительства.

"Она раздражает всех соседей. Этот шум начинается с самого утра и до позднего вечера. Автомобили, везущие материалы и работников снуют туда-сюда, создавая пробки.." — рассказал один из жителей города.

Соседи Гвинет считают, что её новый дом будет слишком большим, и не будет вписываться в общую картину.

"Это очень большое здание, слишком высокое и несовместимое с соседними домами" — сообщил Эндрю Райс, представитель одного из соседей знаменитости Майкла МакЭленни. Он также добавил, что соседи Гвинет в Брентвуде, районе Лос-Анджелеса, пожаловались на негабаритные девятифутовые ворота знаменитости и ей пришлось их сменить.

Жители Монтесито также надеются, что заставят Пэлтроу сменить своё мнение. Местные активисты уже обращались в совет архитектурного надзора и там пообещали, что дом будет опущен на 8 футов, однако на самом деле, утверждают соседи, он едва опущен на 1 фут. Помимо этих домов у Гвинет есть недвижимость в Лондоне, Амагансетте, Малибу и Калифорнии.

Источник: КИНОАФИША