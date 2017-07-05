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Джонни Депп с момента развода с Эмбер Херд то и дело оказывается в центре скандальных ситуаций, уже не связанных с разводом – но это не мешает его звездным друзьям поддерживать актера. В защиту Деппа, который недавно неосторожно пошутил про "убийство" президента США, выступил актер Алек Болдуин.

59-летний Болдуин подчеркнул, что любой публичный человек может "оступиться" и сказать что-то "неправильное" – но это не означает, что подобные высказывания должны сурово наказываться. "Конечно, я не думаю, что Джонни на самом деле имел в виду, что он хочет убить президента – он вполне здравомыслящий человек, пусть и чуть экзотичный", – сказал Алек.

"Все мы совершаем ошибки", – заключил актер. – Я тоже наделал немало ошибок в свое время. Это – политическая игра, если ты даешь людям пули, они обязательно выстрелят в тебя. Джонни из-за этого страдает сейчас, я в подобных ситуациях в свое время тоже побывал, но рано или поздно все, к счастью, проходит".

Источник: СЕГОДНЯ