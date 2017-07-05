Филипп Киркоров подарил сыну на день рождения поездку в Диснейленд
29 июня сыну Филиппа Киркорова Мартину исполнилось пять лет. В честь дня рождения ребенка звездный отец организовал для него вечеринку и пригласил на нее известных личностей российского и украинского шоу-бизнеса вместе со своими детьми – Ани Лорак, Сергея Лазарева, Яну Рудковскую, певицу Жасмин и других.
На этом празднования дня рождения не завершилось. На своей соцстраничке в Istagram Филипп Бедросович рассказал, что главный подарок для Мартина – поездка в парижский Диснейленд.
"Этот экстремальный, нереальный, фантастический, длиннющий день мог сегодня завершиться только так и только здесь, в Диснейленде", – написал в Сети Киркоров.
Артист очень активен в социальных сетях и охотно делится фотографиями и видео из своей личной жизни.
Источник: 24news.com.ua