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фото: instagram.com/fkirkorov

29 июня сыну Филиппа Киркорова Мартину исполнилось пять лет. В честь дня рождения ребенка звездный отец организовал для него вечеринку и пригласил на нее известных личностей российского и украинского шоу-бизнеса вместе со своими детьми – Ани Лорак, Сергея Лазарева, Яну Рудковскую, певицу Жасмин и других.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Июн 30 2017 в 1:04 PDT

На этом празднования дня рождения не завершилось. На своей соцстраничке в Istagram Филипп Бедросович рассказал, что главный подарок для Мартина – поездка в парижский Диснейленд.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Июн 30 2017 в 1:43 PDT

"Этот экстремальный, нереальный, фантастический, длиннющий день мог сегодня завершиться только так и только здесь, в Диснейленде", – написал в Сети Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Июл 3 2017 в 2:57 PDT

Артист очень активен в социальных сетях и охотно делится фотографиями и видео из своей личной жизни.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Июл 5 2017 в 7:14 PDT

Источник: 24news.com.ua