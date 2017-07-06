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4 июля свой 90-й день рождения отпраздновала прославленная итальянская актриса, легенда европейского и мирового кинематографа Джина Лоллобриджида.

На торжествах в честь юбилея, прошедших в Риме (в этом городе сегодня проживает актриса), она представила свою последнюю скульптурную работу.

Около 30 лет назад Джина ушла из большого кино, посвятив себя фотографии и живописи, в чем также немало преуспела.

В одном из интервью Лоллобриджида призналась, что актрисой становиться не планировала, все получилось случайно. Она училась в Академии искусств в Риме, мечтала стать оперной певицей или успешным скульптором.

Но после участия в конкурсе «Мисс Италия – 1947» на нее посыпались многочисленные предложения сняться в фильмах за весьма крупные гонорары.

Среди самых популярных картин, в которых снималась кинодива, можно отметить «Собор Парижской Богоматери», «Фанфан-тюльпан» и «Приходи в сентябре». Все они хорошо известны нашему зрителю.

кадр из кинофильма "Фанфан-тюльпан"

Всего же ее фильмография состоит из более 60-ти лент. Особенно Лоллобриджида была востребована в 60-е годы, когда даже Голливуд нуждался в ее услугах.

За свою долгую жизнь Джина Лоллобриджида была замужем только один раз – за медиком из Югославии Милко Скофичем, который погиб в 1979 году. В этом браке у нее родился сын.

Источник: ZVecherneye