Бриджит Макрон на Неделе высокой моды в Париже восхитила публику

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Woman | 6 июля 2017 года, 16:07

Первые леди президентов всегда вызывают повышенный интерес, а особенно, если это незаурядная личность. Поэтому сейчас у всех на устах сдержанный и элегантный образ Бриджит Макрон, Первой леди Франции.

На днях 64-летняя Бриджит Макрон, супруга нового президента Франции, в роскошном наряде от французского бренда Louis Vuitton поддержала дизайнеров родной страны, появившись на Неделе Высокой моды в Париже.

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фото: скриншот с сайта http://hochu.ua

Элегантный образ Бриджит состоял из черных брюк, белой блузки и серого жакета-оверсайз Louis Vuitton. Туфли-лодочки из змеиной кожи удачно сочетались по цвету с жакетом, а небольшая сумка завершала образ. Поэтому сегодня жена президента Франции получает комплименты.

Еще недавно Бриджит Макрон удивляла образом для прогулки на велосипеде, а теперь, возможно, ее элегантный наряд будут повторять все модники и модницы мира.

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Напомним, что союз 39-летнего Эммануэля Макрона и 64-летней Брижит Тронье вызывает повышенный интерес сразу по нескольким причинам. Их разница в возрасте составляет почти 25 лет, да и познакомились они, когда Брижит была учительницей Эммануэля в школе. Ввиду новой должности Эммануэля Макрона, личная жизнь президента теперь под прицелом. Чего только не писали об этой паре: то брак называют "неравным", то говорят, что Макрон таким образом прикрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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Конечно, все эти разговоры не могут не задевать новоиспеченного президента Франции, тем более, что общество выставляет претензии к его любимой женщине. Поэтому на днях Эммануэль Макрон дал откровенное интервью газете Le Parisien, в котором резко осудил все слухи, которые ходят про его семью:

"Если бы это я был на 20 лет старше жены, никому и в голову бы не пришло задаваться вопросом, подходим ли мы друг другу. Все эти сплетни только из-за того, что старше в нашей паре именно Брижит. Только из-за этого все говорят, что наши отношения не могут быть настоящими и крепкими. На самом деле это огромная проблема — то, как общество оценивает женщину и какое место ей отводит"

Французский президент считает смешным теории о его нетрадиционной ориентации и осудил патриархальное мышление и отсутствие толерантности.

Источник: Хочу!

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