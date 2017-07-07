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Звезда фильма «Другой мир» 43-летняя Кейт Бекинсейл, по сообщениям западных изданий, встречается с 21-летним актером Мэттом Райфом. Источники сообщают, что пара не скрывает своих отношений, а журналисты видели их целующимися в Западном Голливуде.

О новом парне актрисы можно судить по его профилю в Instagram. Он, видимо, тоже увлечен фитнесом и своей актерской карьерой, как и Кейт.

Публикация от Matt Rife (@mattrife) Июн 10 2017 в 2:14 PDT

Публикация от Matt Rife (@mattrife) Май 21 2017 в 1:56 PDT

Если бы не разница в возрасте, то они были бы во многом похожи. Источник из окружения актрисы рассказал о том, как они познакомились: «Они сразу начали флиртовать, пошли на свидание и с тех пор вместе. Окружение Кейт одобряет их отношения и обожает Мэтта. Он действительно очень милый парень, зрелый для своего возраста и делает ее счастливой. Вся ее семья думает, что он самый красивый и приятный человек в мире».

В прошлом году Кейт рассталась со своим бывшим супругом Леном Уайзманом, но быстро оправилась. Интересно, что в новом фильме актрисы «Единственный живой парень в Нью-Йорке», она играет зрелую женщину, которая соблазняет выпускника колледжа.

Публикация от Matt Rife (@mattrife) Фев 21 2017 в 5:48 PST

Источник: sunny7