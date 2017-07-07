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фото: instagram.com/gianlucavacchi

Не так давно в распоряжении прессы появились снимки, на которых 49-летний Джанлука Вакки отдыхает на пляже с юными моделями.

Тогда поклонники "танцующего миллионера" очень удивились, не увидев рядом с горячим итальянцем его 31-летней возлюбленной Джорджии Габриэлы.

Причиной этих подозрений стало то, что мужчина развлекался на пляже с самыми разными красавицами, одной из которых оказалась Вице-мисс-Вселенная-2015 Ариадна Гутьеррес. Итальянский бизнесмен буквально ни на шаг не отходил от девушки на пляже.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июн 24 2017 в 7:24 PDT

Неудивительно, что среди поклонников появились слухи о разрыве Джанлуки с Джорджией. К тому же в Инстаграме "танцующего миллионера" довольно давно перестали появляться совместные кадры с избранницей. Журналисты решили узнать у Вакки, что происходит в их отношениях с Габриэлой. По информации портала Hello!, жизненные пути Джанлуки и Джорджии разошлись еще в начале этого лета. Так что сейчас итальянский бизнесмен готов к новым отношениям. "Танцующий миллионер" и его избранница были вместе 4 года.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Май 28 2017 в 7:22 PDT

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Апр 22 2017 в 2:56 PDT

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Апр 9 2017 в 9:31 PDT

Источник: Главред