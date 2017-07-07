"Танцующий миллионер" расстался со своей возлюбленной
Не так давно в распоряжении прессы появились снимки, на которых 49-летний Джанлука Вакки отдыхает на пляже с юными моделями.
Тогда поклонники "танцующего миллионера" очень удивились, не увидев рядом с горячим итальянцем его 31-летней возлюбленной Джорджии Габриэлы.
Причиной этих подозрений стало то, что мужчина развлекался на пляже с самыми разными красавицами, одной из которых оказалась Вице-мисс-Вселенная-2015 Ариадна Гутьеррес. Итальянский бизнесмен буквально ни на шаг не отходил от девушки на пляже.
Неудивительно, что среди поклонников появились слухи о разрыве Джанлуки с Джорджией. К тому же в Инстаграме "танцующего миллионера" довольно давно перестали появляться совместные кадры с избранницей. Журналисты решили узнать у Вакки, что происходит в их отношениях с Габриэлой. По информации портала Hello!, жизненные пути Джанлуки и Джорджии разошлись еще в начале этого лета. Так что сейчас итальянский бизнесмен готов к новым отношениям. "Танцующий миллионер" и его избранница были вместе 4 года.
Источник: Главред