Ольга Бузова опечалена тем, что ее считают глупой (1)
Несмотря на то, что телезвезда Ольга Бузова производит впечатление глупой блондинки (хотя цвет волос у ведущей сейчас уже другой), певица имеет диплом о высшем образовании и владеет двумя иностранными языками.
Не так давно, Бузова выказала репортерам свое недовольство по поводу сложившегося о ней мнения глупой и недалекой.
Теледива отметила, что ее обижают негативные отзывы коллег по шоу-бизнесу. А между тем, она не сделала ничего нехорошего по отношению к ним. Ольга лишь делает то, что приносит ей удовольствие, не более.
Звезда убеждена, что коллеги ее осуждают для того, чтобы пропиариться, поскольку все, что связано с Бузовой, моментально попадает на первые строчки.
Ведущая заявляет, что вовсе она не глупая, просто люди понятия не имеют, какова она настоящая, сколько гениальных идей появляется у нее буквально каждую секунду.
Напомним, недавно Ольга Бузова начала карьеру певицы. Ее треки регулярно возглавляют хит-парад российского чарта iTunes. Например, самый свежий релиз "Мало половин" сумел попасть на первое место сразу после выхода. А клип посмотрело почти 7 миллионов зрителей YouTube.
Источник: SunDayNews