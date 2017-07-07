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Несмотря на то, что телезвезда Ольга Бузова производит впечатление глупой блондинки (хотя цвет волос у ведущей сейчас уже другой), певица имеет диплом о высшем образовании и владеет двумя иностранными языками.

Не так давно, Бузова выказала репортерам свое недовольство по поводу сложившегося о ней мнения глупой и недалекой.

Теледива отметила, что ее обижают негативные отзывы коллег по шоу-бизнесу. А между тем, она не сделала ничего нехорошего по отношению к ним. Ольга лишь делает то, что приносит ей удовольствие, не более.

Звезда убеждена, что коллеги ее осуждают для того, чтобы пропиариться, поскольку все, что связано с Бузовой, моментально попадает на первые строчки.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 7 2017 в 1:00 PDT

Ведущая заявляет, что вовсе она не глупая, просто люди понятия не имеют, какова она настоящая, сколько гениальных идей появляется у нее буквально каждую секунду.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 5 2017 в 7:49 PDT

Напомним, недавно Ольга Бузова начала карьеру певицы. Ее треки регулярно возглавляют хит-парад российского чарта iTunes. Например, самый свежий релиз "Мало половин" сумел попасть на первое место сразу после выхода. А клип посмотрело почти 7 миллионов зрителей YouTube.

Источник: SunDayNews