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фото: instagram.com/alisiaarshavina

Расставшись с Андреем Аршавиным, Юлия Барановская с головой погрузилась в воспитание двух сыновей и дочки. Сам футболист, надо отметить, занялся тем же. Вот только заботится Андрей не о совместных детях с Юлией.

На свои плечи Аршавин «взвалил» воспитание двух детей новой супруги Алисы от первого брака и их общего маленького ребенка. За то, что «забыл» о детях, рожденных Барановской, спортсмена регулярно критикуют в социальных сетях, устраивая молодой семье травлю.

На днях жена Андрея не сдержалась и «пролила свет» на истинные причины, по которым Андрей не общается с детьми Юлии. По словам Алисы, в том, что Артем, Яна и Арсений не видят отца виновата... их же собственная мама.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Май 20 2017 в 4:17 PDT

«Да кто вам сказал, что их игнорирует, ведь вы слышите только сторону мамы. Он переписывается с детьми. А то, что не видится, так в этом только мама виновата!!» — заявила на днях супруга Аршавина.

Напомним, что недавно Юлия рассказала в интервью о грядущих переменах в своей жизни. Барановская настроена оптимистично и уверена, что скоро встретит нужного мужчину и выйдет замуж.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Июл 7 2017 в 11:19 PDT

«В моей жизни очень-очень скоро произойдут серьезные перемены, — рассказала телеведущая. — Это абсолютно точно. Скажу больше, они могли бы случиться еще полгода назад, но тогда я еще не была готова. А сейчас у меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье, и я рожу четвертого ребенка».

Источник: 7дней.ру