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фото: instagram.com/davidbeckham

Харпер Бекхэм смело можно назвать самой счастливой шестилетней девочкой в мире. Сегодня, в день своего рождения она не только превратилась в принцессу Эльзу из сказки Уолта Диснея, но и вместе со своими подружками отправилась в Букингемский дворец, где встретилась с самой настоящей принцессой – Евгенией Йоркской. Фотографией именинницы поделился гордый отец Харпер – Дэвид Бекхэм.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Июл 10 2017 в 12:47 PDT

«С днем рождения, наша особенная маленькая леди. Настолько замечательная девочка, которая приносит стоько радости и счастья в нашу жизнь. С 6-летнием (не могу поверить, что тебе уже исполнилось 6 лет). Прекрасно проведи этот день. Мы любим тебя, красавица» – подписал Дэвид Бекхэм снимок, на котором он стоит вместе с Харпер на территории дворца.

Для следующего снимка компанию Харпер составили ее подружки и сама принцесса Евгения Йоркская.

Виктория Бекхэм также не упустила возможности в очередной раз признаться в любви своему ребенку перед всем миром. Дизайнер опубликовала фотографию Харпер в образе принцессы Эльзы с красным воздушным шаром.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Июл 10 2017 в 12:51 PDT

В добавление ко всему, Дэвид Бекхэм решил сразу объяснить, что поездка во дворец – это вовсе не прихоть Харпер.

«Это последняя фотография именинницы. Сразу объясню, что дворец не открыл дверь в честь дня рождения Харпер, это просто было чаепитие, на которое мы были приглашены вместе с другими гостями, и это было прекрасное время, связанное с моей мамой, Харпер и несколькими ее школьными друзьями. Для нас была большая честь быть там» – гласит подпись под совместным снимком.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Июл 10 2017 в 5:12 PDT

Источник: Woman.ua