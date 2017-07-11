Джорджио Армани отмечает 83-летие: советы знаменитого дизайнера

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Woman | 11 июля 2017 года, 14:26

Сегодня, 11 июля, именитому модельеру исполняется 83 года. Уже более 50 лет Джорджио Армани трудится в сфере fashion-индустрии.

За это время он успел создать одну из самых крупных корпораций по производству модной одежды, обуви и аксессуаров. Стиль "от Армани" стал синонимом делового шика и изысканной элегантности.

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Вероятно, советы гениального модельера пригодятся каждой женщине.

  1. Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит — врезаться в память.

  2. Разница между стилем и модой в качестве.

  3. Дешевая пара обуви — плохая экономия. Не экономьте на главном: обувь — основа вашего гардероба.

  4. Выглядеть сексуально — вопрос уверенности в себе. Это состояние ума в той же мере, что и состояние тела.

  5. Я рад, что в наши дни снова появилось желание быть элегантными. Элегантность — ключ к облику, не подверженному времени, к тому, что никогда не выйдет из моды, с чем никогда не выйдете из моды вы. Свой успех я объясняю верностью этой философии. Для меня стиль более важен, чем недолговечные модные тенденции.

Источник: главком

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