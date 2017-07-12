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фото: https://www.instagram.com/leratv

46-летняя телеведущая поэкспериментировала с прической — Лера Кудрявцева «обзавелась» густой челкой. Новый образ «вечная блондинка» показала в Insta-Stories, спросив у своих подписчиков, идет ли ей такая стрижка. «Отпуск-эксперименты. Как с челкой? Да-нет?» — поинтересовалась Кудрявцева у пользователей (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

Судя по всему, в жизни Леры происходят перемены. Звезда публикует грустные цитаты в социальных сетях, а недавно рассказала подписчикам, что ее предали.

«Весь месяц май прошёл под эмоциональным разрушением, а сегодня ещё один очень близкий, как мне казалось, человек воткнул смачно кинжал в спину. А когда-то он был один из тех двух, кому я доверяла свои сопли. Я сдаюсь. Падаю. Мне надо набраться сил. Я слишком хорошо думаю о людях, а они не те, а они не то… Не спрашивайте что случилось — это просто крик моей души», — рассказала звезда на Facebook.

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jun 26, 2017 at 5:37pm PDT

Телеведущая сменила прическу и отправилась в отпуск. Поклонники поддерживают Леру в сложной ситуации и желают как можно скорее «прийти в себя».

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Jun 6, 2017 at 1:27pm PDT

Источник: Cosmopolitan