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Похоже, 47-летняя Наоми Кэмпбелл наконец-то нашла того единственного.

Как сообщает портал Dayli Mail, супермодель встречается с 61-летним египетским мультимиллионером Луи Камильери. «Наоми и Луи тайно встречаются в течение нескольких недель. Наоми любит держать свои отношения в тайне. Сейчас между ними есть настоящая искра, и только их близкие друзья знаю об их отношениях», - рассказал инсайдер.

фото: EastNews

Известно, что новый возлюбленный Кэмпбелл является бывшим председателем компании Philip Morris International, а его состояние превышает 150 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Луи разведен и воспитывает троих детей. С супермоделью бизнесмен познакомился на одном из заездов «Формулы-1», после чего их отношения стал стремительно развиваться.

Источник: passion.ru