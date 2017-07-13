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Известная певица Селена Гомес в последнее время сильно интриговала своих поклонников новым треком Fetish. И вот на своем YouTube-канале она выложила запись. Песня хорошая, однако видеоряд – вызывает много вопросов.

Дело в том, что на видео крупным планом – только губы артистки. На лице Гомес — почти никакой косметики. Потом в кадре появляются ее руки. В общем, эта запись явно предназначена для тех, кто очень любит Селену. Видно, что артистка просто любуется собой.

Во время своего недавнего интервью одной из американских программ Гомес намекнула, что ее новая песня будет совершенно непохожей на то, что было в репертуаре певицы раньше.

«Музыка постоянно меняется и у людей быстро пропадает интерес ко всему. Я хотела создать то, что кардинально отличается от всего того, что звучит по радио», — сказала Селена.

Также она пояснила, что у ее нового альбома не будет определенной темы, вместо этого синглы будут «рассказывать истории».

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Июл 7 2017 в 1:41 PDT

Источник: Лиза