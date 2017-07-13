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Мировая премьера нового сезона "Игры престолов" состоится уже в это воскресенье. Звезда сериала Эмилия Кларк (Дейенерис) стала героиней обложки американского Elle. Когда речь зашла о сексуальных сценах, актриса призналась, что уже привыкла к негативу, особенно, со стороны женщин.

Все нелестные отзывы в свой адрес она старается не принимать близко к сердцу. К тому же актриса призналась, что уже давно не испытывает стеснения, когда обнажается в кадре и получает от этого удовольствие. Кларк вспомнила совместную откровенную сцену с Михаилом Хайшманом (Даарио Нахарис), которой очень ждала.

"Я прочитала сценарий и подумала: "Господи, ну наконец-то!". Хотя я и получаю невероятное количество негатива из-за того, что снимаюсь в таких сценах и вообще обнажаюсь в кадре", – рассказала актриса.

"Это так по-антифеминистки! Это реальная проблема, когда женщины ненавидят женщин. Меня это печалит", – добавила Эмилия.

Источник: сегодня