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Кажется, 36-летняя Пэрис Хилтон действительно обрела свое счастье и встретила долгожданного принца в лице 31-летнего Криса Зилки, который души не чает в наследнице многомиллионной империи.

В доказательство своей любви актер сделал татуировку на руке с именем Пэрис. Трогательным поступком своего возлюбленного Пэрис поделилась сама в своем Instagram, выложив сначала фотографию татуировки, а потом и видео, где радостный Зилка демонстрирует ее.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Июл 13 2017 в 8:48 PDT

«Я самая счастливая! Моя любовь удивила меня и подарила татуировку с моим именем! Он сказал, что я самое волшебное, что есть в его жизни и его настоящая принцесса», — написала Пэрис.

Видимо, свадьба и вправду состоится уже очень скоро: осталось дождаться фотографии кольца.

Источник: Главком