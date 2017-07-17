Woman |

Австралийская супермодель Миранда Керр опубликовала в своем микроблоге первые фотографии со свадьбы с миллиардером и IT-магнатом Эваном Шпигелем.

Торжественная церемония состоялась еще в мае, однако до недавнего времени ангел Victoria's Secret скрывала от общественности свадебные снимки и подробности торжества.

Публикация от Miranda (@mirandakerr) Июл 16 2017 в 10:40 PDT

Роскошное пышное платье для 34-летней экс-жены Орландо Блума создала лично директор дизайнерского дома Dior Мария Грация Кьюри.

Публикация от Miranda (@mirandakerr) Июл 16 2017 в 10:34 PDT

На фото можно увидеть, что Миранда и впрямь – как с открытки невесты. Платье и фата – ее образ вполне классический, но от этого он не меркнет. На голове невесты – свадебный веночек с фатой.

Публикация от Miranda (@mirandakerr) Июл 16 2017 в 10:45 PDT

Источник: WomanEL