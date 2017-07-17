Миранда Керр наконец показала свадебные снимки с миллиардером Эваном Шпигелем
Woman | 17 июля 2017 года, 17:25
Австралийская супермодель Миранда Керр опубликовала в своем микроблоге первые фотографии со свадьбы с миллиардером и IT-магнатом Эваном Шпигелем.
Торжественная церемония состоялась еще в мае, однако до недавнего времени ангел Victoria's Secret скрывала от общественности свадебные снимки и подробности торжества.
Роскошное пышное платье для 34-летней экс-жены Орландо Блума создала лично директор дизайнерского дома Dior Мария Грация Кьюри.
На фото можно увидеть, что Миранда и впрямь – как с открытки невесты. Платье и фата – ее образ вполне классический, но от этого он не меркнет. На голове невесты – свадебный веночек с фатой.
Источник: WomanEL