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фото: instagram.com/taylorswift

Домашние животные этих знаменитостей живут так роскошно и настолько любимы, что им могут даже позавидовать поклонники звезд.

Стефано Габбана

Дизайнер Dolce & Gabbana Стефано Габбана обожает животных и относится к своим питомцам как к собственным детям. Дома у Стефано уживаются бенгальские кошки Миа, Туа, Замбия и Конго и три лабрадора — Тото, Роза и Миммо. Дизайнер публикует в Instagram ужасно милые снимки своих кошек и собак, которых ласково называет семьей Габбана. Семейство у Стефано дружное. К примеру, вот так Замбия и Миммо любят отдыхать вместе:

A post shared by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Feb 10, 2017 at 11:16am PST

Анжелика Варум

Кошка Анжелики Варум удивительно похожа на свою хозяйку. Сначала в доме певицы появился сингапурский кот Ося, а месяц спустя — кошка той же породы «Нюся Агутина-Варум. В девичестве Наоми Розенталь». Эффектные питомцы с огромными глазами регулярно появлются в Instagram Анжелики и являются главными хранителями домашнего очага.

A post shared by Анжелика Варум (@avarum) on May 5, 2017 at 7:01am PDT

Карл Лагерфельд

У кошки главы Дома Chanel Карла Лагерфельда Шупетт есть страница в Instagram, она принимает участие в съемках и давно широко известна в модных кругах. Шупетт любит розовое шампанское, iPad, известных друзей дизайнера и фотосессии. В 2014 году в свет вышла книга «Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat», посвященная гламурным будням кошки Карла Лагерфельда, с которой он даже обедает за одним столом.

Ольга Бузова

Померанский шпиц Челси и йоркширский терьер Ева — домашние любимцы Ольги Бузовой, которых ей когда-то подарил экс-супруг Дмитрий Тарасов. В июне у телеведущей умерла третья собака — шпиц по кличке Лайвли.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 25, 2017 at 11:53pm PDT

Алексей Чумаков

У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук живет лабрадор-ретривер Теодор. Своим питомцем певец гордится: «Мой самый любимый пес!:)Хотя,это больше"человек",чем многие люди...». У пары также есть пес Риккардо породы джек-рассел-терьер, а в прошлом году они завели еще щенка чихуахуа по кличке Мафик. «Настоящие мужские мимишные объятия) теперь нас 5: 4 мужчин и я. Мужское царство», — рассказала о пополнении в семействе Юля.

A post shared by alexchumakoff (@alexchumakoff) on May 11, 2016 at 3:35am PDT

Тейлор Свифт

Кошки Тейлор Свифт любят гулять на улице, выходить в свет, посещать вместе со своей знаменитой хозяйкой рестораны и светские вечеринки. А еще они позируют фотографам и даже снимаются в кино! «У меня сейчас две кошки — Мередит Грей, которую я так назвала в честь героини сериала «Анатомия Грей», и Оливия, которую я раньше называла Маришкой, сейчас еще называю Инди. Меня слишком часто спрашивали журналисты, почему у нее такое странное имя — Маришка, и я решила от него отказаться, тем более что Оливия ей больше подходит. Обе кошки с британскими корнями, только одна просто британская, а другая вислоухая. Они такие умные и воспитанные, что я запросто их беру с собой в рестораны и клубы. Мне кажется, что они получают больше удовольствия от пристального внимания к ним, чем от самих прогулок. Особенно им нравится ходить со мной в открытые кафе, где они могут полазить среди петуний или забраться под плед, накинутый на мои колени.

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Jan 9, 2016 at 3:44pm PST

Источник: passion