Woman |

Недавно в Сети начали появляться слухи о том, что Джессика Альба находится в положении.

Некоторое время актриса отмалчивалась и никак не комментировала информацию, но сегодня все же решила официально объявить о том, что ждет ребенка.

В своем микроблоге Альба выложила небольшое видео со своими двумя детьми и шариками в форме цифр. Также актриса показала свой уже заметно округлившийся живот. Она подарит своему мужу Кэшу Уорррену третьего малыша.

A post shared by Jessica Alba (@jessicaalba) on Jul 17, 2017 at 4:06pm PDT

Кэш и я в скором времени будем в меньшинстве, — подписала видео 36-летняя актриса.

Напомним, что супруги уже воспитывают двух дочек — 9-летнюю Онор Мари и 6-летнюю Хэвен Гарнер. Джессика и Кэш начали встречаться еще в 2004 году, а через три года поженились. Поклонники и друзья пары активно поздравляют будущих родителей со скорым пополнением в семействе.

Источник: Новости Ю