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Американский исполнитель и лауреат премии Grammy Стиви Уандер женился в третий раз.

Супругой 67-летнего музыканта стала его 42-летняя партнерша Томика Робин. Церемония бракосочетания состоялась в прошедшие выходные в Лос-Анджелесе. На мероприятии для гостей выступали Ашер, Фаррелл Уильямс, Babyface и другие артисты.

фото: facebook.com/public/Robin-Tomika

В церемонии принимали участие все дети Уандера, поскольку тот придает очень большое значение семейным ценностям. Известно, что у исполнителя в настоящее время девять детей, двое из которых– от нынешней жены.

Источник: репортер.ua