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фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками на странице в Instagram семейным видео.

Напомним, Галкин проводит лето вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми – трехлетними Гарри и Лизой – в Юрмале.

Максим опубликовал ролик с участием сына Гарри. Алла Борисовна кормит мальчика с ложки, придумав для него игру.

"Гарик, конечно, чаще ест сам, но любит, чтобы его покормила мама, тем более Алла превращает ужин в маленький спектакль, где вилки и ложки оживают. Игра обычно называется "Никто меня не поймает!" P.S. На заднем плане во дворике птенцы чаек, которые выросли у нас на глазах, об этом как-нибудь расскажу отдельно",– написал Галкин.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 19, 2017 at 9:53am PDT

Источник: сегодня