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Инесе Галанте при встрече сказала: «С утра лучше слушать Моцарта». А вот что слушать вечерами не сказала. Поэтому пришлось ехать на фестиваль Лайма Рандеву.

Текст: Евгения Шафранек

Женщины на фестиваль собирались тщательно. Еще с прошлого года прически крутили.

Мужчины тоже не отставали, были галантны, прекрасны и щеголяли стрелками на шортах. Простые смертные выглядывали из зрительного зала и из-за забора, в надежде увидеть звезд.

Звезды были себе на уме. Кто-то снизошел до фотосессии, кто-то уходил огородами в гримерки. Вот Валерий Леонтьев продемонстрировал загар на сцене и сбежал, а группа DaGamba веселила президента Латвии Раймонда Вейониса и его супругу.

На сцене звучало то, что звучит уже лет двадцать, а то и сорок. Публику ничего не смущало, поэтому она аплодировала и подпевала. Валерий Леонтьев похвастался тем, что выучил новую песню.

Но новую песню аудитория не очень хорошо знала и Леонтьев пел ее в одиночку, оптимистично и с надеждой размахивая букетом ромашек.

Пока зрители зрели в зал, исполнители зрели в стену. На стене висел экран со шпаргалкой музыкальных произведений и подсказывал творческой братии, что и когда петь. Очень классный караоке получился, #дайтедва.

На парчовых сиденьях сидели самые богатые и самые почетные зрители, на простых креслах — Укупник, на деревянных — пролетарий, колонны подпирали журналисты, хоть в ногах и нет правды. А за оградкой сверкали глаза тех, кто желал бы присоединиться к празднику жизни, но у них что-то пошло не так.

Лавочки в округе были забиты похлеще юрмальских парковок — бабушки захватили газетки, вязание и последние сплетни и пришли оценить качество исполнения российских поп-звезд. Вроде как остались довольными.

Светские львицы хватали бесплатное мороженое и ели его так, словно надеялись выйти замуж прямо сию секунду. Но на рекламную кампанию никто не вёлся.

Выяснила, кстати, что людям с ограниченными возможностями выделяют стоячие места на подобных мероприятиях. Ну это так, ложка дёгтя в правду жизни, которую заглушил финальный салют фестиваля.